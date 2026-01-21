巨人・田中将大投手（３７）が２１日、年明け初めてジャイアンツ球場で自主トレを行った。これまでは沖縄県内で連日ハードなトレーニングを実施。プロ２０年目に向けて決意十分で動き出していた。午前中から屋内練習場に姿を現すと、キャッチボール相手に選んだのはなんと、休日返上で自主練習をしていた育成ドラフト３位ルーキーの松井蓮太朗捕手＝豊橋中央＝。緊張の面持ちでキャッチャーミットを構える１８歳に対して、日米