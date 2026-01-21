ガソリンスタンドでの給油は、ドライバーにとって慣れた作業のうちのひとつ。しかし、そんな“いつもの作業”が、一歩間違えれば大惨事に繋がりかねない恐怖の瞬間に変わることがある。みたんさんが投稿したセルフ給油中のトラブル体験談『ガソリン〇〇したことありますか』が大きな話題を呼んでいる。 【漫画】「ガソリン〇〇したことありますか」を読む 物語の舞台は数年前、作者が息子を連れて車で給油に訪れたときのこ