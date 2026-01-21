元モーニング娘。でタレントの矢口真里が20日、自身のインスタグラムを更新。この日、43歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ますます素敵なレベル43の笑顔 「本日私レベル４３になりましたゲーム好きとしてはまだまだですねwww」と投稿し、笑みを浮かべる写真を掲載。「日々の早過ぎるスピードに置いていかれないように、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っております」と記した。