G−DRAGONが初の単独ファンミーティング「FAM＋ILY ： FAMILY ： FAM I LOVE YOU」を日本とタイにまで拡張し、「FAM」とのワールドワイドな共感を予告した。G−DRAGONは20日、公式ファンコミュニティーと公式ファンSNSを通じて日本・タイでの追加開催を伝えた。G−DRAGONは2月6日から8日までソウルでファンミーティングを開いた後、2月13日から15日まで日本横浜のぴあアリーナMMで、2月21日と22日にはタイ・バンコクのBITECで現地