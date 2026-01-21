アメリカのトランプ大統領は第2次政権の発足から1年を迎え、「これまでのどの政権より多くのことを成し遂げた」と誇りました。アメリカトランプ大統領「我々は死んでいた国を引き継ぎ、今や世界で最もホットな国にした。たったの1年で」政権発足からちょうど1年となった20日、トランプ大統領が会見に臨みました。看板政策のひとつである強硬な移民政策をアピールし、1年間での「365項目の“勝利”」を列挙した文書を手にしながら