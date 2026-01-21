「万博ロス」という言葉も誕生した大阪・関西万博。万博で活動した仲間たちが再会します。再会の場は2月に渋谷で開催される、その名も「若者万博」。今回主催する団体には、大阪・関西万博のパビリオンで実際に活動した若者たちも所属しているんです。テーマは「万博ロス」から「NEXT万博」へ。株式会社THE PASSION代表取締役・太田智也さん：今からこういうことがやりたいとか、考えていくことで未来が広がっていく。高校生や大学