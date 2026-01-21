メッツは２０日（日本時間２１日）、ブルジェイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたボー・ビシェット内野手（２７）と３年契約で契約したと発表した。２７、２８年シーズン後に契約を破棄できる条項がついた。メッツは公式Ｘ（旧ツイッター）に「クイーンズへようこそ、ボー！」と記し入団を歓迎した。メジャー公式サイトは１６日に３年総額１億２６００万ドル（約１９９億円）で合意したと伝えていた。右打者の