捜索再開に向けた準備を進めています。きのう夕方、熊本県にある阿蘇・中岳の火口で行方が分からなくなっていた遊覧ヘリコプターの機体の一部が見つかりました。ヘリには台湾出身の男女2人の客と男性操縦士が乗っていましたが、まだ見つかっていません。警察と消防は、けさから現場周辺に先遣隊を派遣し、火山ガスの濃度を確認するなど、捜索再開に向けた準備を進めています。