高市首相の解散表明を受け27日に公示される衆議院総選挙に向けて、各党が公約作りを進めています。最新の情報を国会記者会館からフジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。自民党の公約の原案は「日本列島を強く豊かに」というタイトルのもと、「高市カラー」を全面に出しています。自民党・小林鷹之政調会長：党の職員の皆さんがほぼ寝ずに、働いて働いて…それ以下省略しますけど、とにかく働いてここまで至ったこと