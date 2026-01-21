異例の“作りかけトンネル”工事再開へ埼玉県は2026年1月20日、相次ぐ落石で通行止めとなっていた国道140号の秩父市大滝の区間（約1.2km）について、1月27日（火）朝10時に通行止めを解除すると発表しました。これに伴い、“作りかけのトンネル”を暫定開通させる緊急措置も終了します。【予定切り上げ！】これが「再封鎖される“作りかけ”トンネル」です（写真で見る）国道140号の同区間は2025年7月に発生した落石によって路