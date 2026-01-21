スカイマークは、国内線3路線で夏スケジュールに増便する。ボーイング737-8型機の導入に伴いもので、神戸〜札幌/千歳・沖縄/那覇線と札幌/千歳〜茨城線の3路線を増便する。運航開始日やダイヤは確定次第発表する。夏スケジュール期間中にはこの他に、名古屋/中部〜沖縄/那覇線を1日3往復に増便するほか、福岡〜下地島線の直行便を期間運航する。