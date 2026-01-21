次世代型金融アプリ「Revolut（レボリュート）」を展開するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPANは、「共同アカウント」サービスを開始した。法的な婚姻関係にかかわらず、友人や親子などで生活費管理や共有の財布などとして利用できる。共同アカウント専用のリアルカードとバーチャルカードが利用者それぞれに発行され、どちらかが決済するとリアルタイムで通知が届く。日本円を含む多通貨を管理・共有ができ、1人あたり最大10枚ま