俳優の川崎麻世が20日に自身のアメブロを更新。歌手のGACKTが主催する新年会に参加したことを報告した。この日、川崎は「昨日はこの間逢ったばかりだがまたGACKTの新年会に行って来た」と報告し、GACKTとの2ショットを公開。新年会は「参加者は好きな酒を一本持参」したといい「俺は勿論テキーラ」と写真とともに明かした。続けて「男祭りでめっちゃ盛り上がってテキーラをガンガン飲んだけど今朝はスッキリしてる」とコメント。理