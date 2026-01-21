県警は去年の交通事故の発生状況を発表しました。 去年、県内で起きた交通事故は2451件で前の年に比べ35件増加しました。 ケガをした人は3044人で61人増加し、1948年の統計開始以降、最も交通事故が少なかったおととしを上回りました。 亡くなった人は29人で、このうち7割以上の21人が65歳以上の高齢者です。 歩行者の交通事故は371件で前の年から14件減少しましたが、信号機のない横断歩道での事故が増加しています。