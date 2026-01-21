¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼ÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢¤Ç¥×¥é¥óB¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Imagesº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂçÊª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµî½¢¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£30ºÐ¤Î¸µMVP³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡Ö