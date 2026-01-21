福利厚生サービス「カロリパークス」は、全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女533人を対象に、福利厚生に関する意識調査を実施した。本調査は2025年10月29日から31日にかけてインターネット調査により行われたもの。まず、働くうえで困っていることを年代別に見ると、全世代共通で「収入や家計のやりくり」「健康問題」が上位に挙がった。一方で、年代ごとの特徴も明確になった。20代では「子育てに関する負担」が約3割