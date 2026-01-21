1年の無病息災を祈る恒例行事の「鬼火焚き」が五島市で行われました。 五島では鬼の骨＝「オンノホネ」とも呼ばれる鬼火焚き。 五島市の大浜地区では約20年前から町内会の主催で行っています。 正月に飾った門松やしめ縄を、竹などで組んだやぐらに投げ入れて前の年の災いを振り払います。 炎が空に向けて上がり、竹が割れる乾いた音が響き渡りました。 参加者は残り火でもちなどを焼き1年の無