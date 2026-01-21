近畿地方は、２１日昼過ぎから２３日にかけてふだん雪の少ない中部の平地でも大雪となるおそれがあります。２１日午前１０時時点で、３センチの積雪となっている兵庫県豊岡市。近畿地方は、２３日にかけて大雪となる見込みで、２２日午前６時までに降る雪の量は多いところで、▽北部の山地：７０センチ▽北部の平地：４０センチ▽中部の山地：７０センチ▽中部の平地：２０センチと予想されています。２１日夜以降、兵庫県