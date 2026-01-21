則本を獲得した阿部監督は先発再構築に期待をかける(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人にキャンプイン前に移籍したのが楽天から海外FA権を行使した則本昂大だ。楽天では先発、守護神として豊富なキャリアを築いてきた。3年総額13億円の大型契約ともされ、阿部慎之助監督も昨年苦戦した先発ローテーションの一人として期待をかける。【巨人・則本の人的補償は誰だ!?】「楽天の補強ポイントを考えると…」坂本勇人/小林誠司は