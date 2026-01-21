１月２１日未明、大阪府羽曳野市の住宅がほぼ全焼する火事があり、焼け跡から１人が遺体で見つかりました。２１日午前２時すぎ、羽曳野市碓井の住宅で、「爆発音が２回したあと火の手があがった」と近くの住民から消防へ通報がありました。警察によりますと、火は約３時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅がほぼ全焼し、１階の部屋から年齢や性別がわからない遺体が見つかりました。この家に住む７０代の女