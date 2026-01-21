シャープは1月20日、さまざまなシーンに“フィット”する「運転音」「サイズ」「空気清浄性能」を兼ね備えたプラズマクラスター空気清浄機「Purefit（ピュアフィット）」シリーズのリビング向け新製品＜FP-U120/U70＞を発表した。発売日は2月4日。価格はオープンで、直販価格はFP-U120が99,800円、FP-U70が59,800円。プラズマクラスター空気清浄機「Purefit」にリビング向けの新製品が登場Purefitシリーズは、左右両側から空気を取