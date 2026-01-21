東京ミッドタウン(六本木)は1月16日から、旬のいちごを主役にしたスイーツが集結するいちごフェア「Sweet Shot!〜甘い一瞬を、贅沢に。〜」を開始した。期間は3月14日まで。トシ ヨロイヅカ「Parfait harmonisé(パルフェアルモニゼ)」期間中は、トシ ヨロイヅカの"和×苺"をテーマにしたパフェ「Parfait harmonisé(パルフェアルモニゼ)」(2,100円)や、ユニオン スクエア トウキョウのあまおうパフェ「Strawberry Parfa