アイシークリニックは1月19日、「冬季のマスク着用と肌トラブルに関する意識調査」の結果を発表した。調査期間は2025年12月9日〜12月18日、全国の20〜50代の男女を対象にインターネットで行われた。 冬季のマスク着用によって肌トラブルを経験したことはあるか?調査によると、マスク着用によって肌トラブルを経験した人は「頻繁に経験する」(18.3％)、「時々経験する」(30.4%)となり、「頻繁に」または「時々」経験している人は約