国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のトップの男が公開手配されました。警視庁が全国指名手配犯として公開手配したのは、国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者です。小畑容疑者は、東京・渋谷区でスカウト行為をするために現金60万円を暴力団の組員に渡した疑いが持たれています。小畑容疑者は木山のほか、西田、西方、小長谷などの異名があり、身長175センチくらい、