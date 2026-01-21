立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の立ち上げに伴い、大分県内の両党組織の代表が協議を行い、次期衆議院選挙に向けて連携していくことを確認しました。 21日は立憲民主党県連の吉田忠智代表が公明党県本部を訪れ、戸高賢史代表と次期衆院選に向けて協議しました。 この中で、大分2区と3区に新党「中道改革連合」から出馬を予定している2人について、公明が全面的に支援し、両党が連携して選挙戦に臨むことを確認し