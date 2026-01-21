藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が千田翔太八段（31）と対戦する第11期叡王戦本戦2回戦は21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で午前10時、始まった。振り駒の結果、先手は藤井。戦型は角換わりへ進んだ。正午までに78手進み、昼食休憩に入った。勝者はベスト4に進出し、決勝進出をかけて永瀬拓矢九段（33）と山本博志五段（29）の勝者と対戦する。藤井にとっては千田に敗れると、年内の8冠復帰が早くも消える重要対局。それで