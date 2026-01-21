一般社団法人 起立性調節障害改善協会は1月18日、「冬季における登校時間の変化について」の調査結果を発表した。調査期間は2025年12月14日〜12月16日、小学生から高校生の子どもを持つ保護者を対象にインターネットで行われた。 冬はその他の季節と比べて登校時間が遅くなることがあるか?調査によると、冬はその他の季節に比べて登校時間があまり変わらないが51.1%。一方で「ときどき遅くなる」「よく遅くなる」を合わせると45.5