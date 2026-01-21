福岡県北九州市は2026年2月、「北九州市誕生マンス」プロジェクトを始動する。北九州市新ビジョン「Kitakyushu Action!」のキービジュアル2月10日は北九州市発足の日。そんな北九州市の"誕生月"にこれまでの歴史をリスペクトし、今を共有し、次の世代へとつないでいく同プロジェクトを展開する。○北九州市新ビジョン「Kitakyushu Action!」北九州市では、今後の北九州市の目指す都市像や、「稼げるまち」「彩りあるまち」「安らぐ