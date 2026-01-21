テディーズビガーバーガーでは1月18日より、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売している。 テディーズビガーバーガー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」古くから縁起物として知られるエビを主役にした新春仕様のハンバーガー。エビは古来より長寿や繁栄の象徴とされ、その赤い色合いは魔除けや祝いの意味を持つとされてきた。こうした縁起