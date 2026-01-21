スシローでは、1月21日から魚捌き系YouTuberのきまぐれクックとのコラボしたお寿司が販売されています。同日からは、1月14日から始まった韓国のキャラクター「チェゴシム」とのコラボから新たなメニューも登場したのだそう。都内で行われた試食会でチェックしてきました。1月21日より販売中のきまぐれクックコラボチャンネル登録者数1,400万人を超える人気YouTuberのきまぐれクックとスシローが初めてコラボしたのは昨年の1月のこ