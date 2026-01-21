几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進。少しガサツだけれど大らかなラファエル。正反対の二人が互いの足りない部分を補い合いながら、数々の難事件を解決していくフランス発の大ヒット・ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』。ミステリーチャンネルでの待望の最新シーズン6独占日本初放送を記念し、アストリッドを演じるサラ・モーテンセンにインタビューを敢行。© Patrick FOUQUE - Fran