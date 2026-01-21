他人に振り回されず、疲れない生き方は何か。禅僧の枡野俊明さんは「相手によって“いい人”でいようとすると、しだいに『自分の素顔』がわからなくなり、周囲に『信用ならない人だ』というふうに見られる。それでも『いい人だと思われたい』気持ちがむくむくとわいてきたなら、自分自身に向かって、『私の人生の主人公は私』と問いかけるといい」という――。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一