キッコーマンソイフーズは、「キッコーマン 豆乳飲料 いちごバナナ」、「キッコーマン 豆乳飲料 キャラメルマキアート」を、2026年2月23日から全国で新発売する。内容量はいずれも200mlの紙パックで、希望小売価格は1本110円（税別）。「豆乳飲料 いちごバナナ」は、いちごの甘酸っぱさとバナナの香りを楽しめる豆乳飲料で、定番で相性のよいフレーバーを組み合わせた。食後のデザートやおやつなどに適した味わいとしている。「豆