山火事を含む「林野火災」が発生しやすいシーズンです。今年2026年1月から林野火災が発生・延焼しやすい状況になると、全国の自治体で「林野火災注意報」と「林野火災警報」が発令されることになりました。「林野火災注意報・警報」とはどういったものかまとめました。「林野火災」とは今年2026年(令和8年)1月から林野火災が発生・延焼しやすい状況になると、全国の自治体で「林野火災注意報」もしくは「林野火災警報」が発令され