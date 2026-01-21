元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、最新ショットを公開した。川栄はインスタグラムに「２０２６年初雪は韓国で傘もささずに歩き回ってました（持ってなかっただけ）」と書き始め、白のアウターにマフラー、メガネを合わせた姿で笑顔の様子の写真をアップ。続けて「思い出たち」とつづり、元宝塚歌劇星組トップ娘役で女優の妃海風との２ショットや食べ物を写した写真を披露した。この投稿に