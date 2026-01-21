真庭警察署 21日午前8時40分ごろ、岡山県真庭市の国道交差点で、直進していた乗用車と右折しようとしていた軽乗用車が衝突しました。 警察によると、この事故で双方の車の運転手と、軽乗用車の助手席に乗っていた高齢女性の合計3人が病院に搬送されました。助手席の高齢女性が意識不明の重体だということです。運転手2人は命に別状はないということです。 現場は十字路の交差点で、積雪や路面の凍結はなかったということ