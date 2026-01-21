ゲスの極み乙女×indigo la End、くるり×マカロニえんぴつ ゲスの極み乙女×indigo la End、くるり×マカロニえんぴつによるツーマンライブ『Music Splash!!』が、5月11日と12日にSGCホール有明で開催が決定した。2025年夏に第1弾、2026年冬に第2弾を開催した、多彩なアーティストが集う音楽イベント第3弾の今回、初日の5月11日は、独自のポップメロディを奏でる4人組バンド、“ゲスの極み乙女”と歌とギターのツ