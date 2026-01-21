ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数５００万人超で料理研究家のリュウジさんが２１日、都内でしゃぶ葉✕おたくのシリーズ「背徳至高のグルメフェア」メディア向け先行試食会に登場した。リュウジさんと声優の安元洋貴がタッグを組み、しゃぶ葉との初コラボレーションが実現。共同開発を行った「濃厚豚スープだし」などを提供する「背徳至高のグルメフェア」が２２日から開催される。２人で初めてしゃぶ葉に行ったことからきっか