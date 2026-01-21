甘粛省定西市安定区のジャガイモ加工企業で、加工ラインへの投入を待つジャガイモ。（定西＝新華社記者／多蕾）【新華社蘭州1月21日】中国甘粛省定西市は、黄土高原、青蔵高原、秦嶺山脈が交わる地域に位置する。乾燥して降水量は少ないものの、ジャガイモの塊茎（かいけい）が肥大する時期と雨期が重なるため、全国でも有数のジャガイモ栽培適地となっている。同市は商品用ジャガイモの生産・加工拠点であると同時に、種芋の