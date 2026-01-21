トクリュウの一つで、国内最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの男を、警視庁が全国に公開手配した。全国に公開手配されたスカウトグループ「ナチュラル」の会長、小畑寛昭（おばた・ひろあき）容疑者（40）は、女性を風俗店に紹介するスカウト行為の見返りとして暴力団組員にみかじめ料60万円を払った疑いが持たれている。警視庁は2025年1月、小畑容疑者の逮捕状を取って強制捜査に踏み切ったものの、小畑容疑者は直