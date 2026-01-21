茨城県水戸市のアパートで妊娠中のネイリストの女性が殺害された事件で、警察は女性の知人の男を殺人の疑いで逮捕した。この事件は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートで、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん（31）が殺害されたもの。交友関係の捜査で知人の男が浮上司法解剖の結果、小松本さんの死因は頭を鈍器のようなもので殴られたことと首を刃物のようなもので刺されたことによる外傷性ショックだった。警察は、殺