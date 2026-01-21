東京電力は柏崎刈羽原発6号機で行っていた制御棒の点検が21日未明に完了したことを明らかにしました。21日午後にも6号機を再稼働させる見通しです。柏崎刈羽原発6号機を巡り、当初、東京電力は20日に再稼働させる予定でしたが1月17日に燃料の核分裂反応を抑える制御棒に関する警報システムに設定ミスが見つかり再稼働を延期していました。東電によりますと、その後システムを修正し21日午前1時前に全ての制御棒について警報が正常