去年8月に放送した「24時間テレビ48」で県内のイオングループに寄せられた309万円あまりがきょう、北日本放送に届けられました。きょうはグループを代表してイオンリテールの西野仁北陸事業部長らが北日本放送を訪れ、寄付金の目録を北日本放送の島谷社長に手渡しました。去年の24時間テレビで、イオングループでは県内各店舗での募金やチャリTシャツの販売により309万1629円の善意が集まりました。県内全