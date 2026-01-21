開かれた衆院議院運営委員会の理事会＝21日午前、国会与野党は21日の衆院議院運営委員会理事会で、本会議を23日に開く日程で合意した。午後1時開会で調整する。冒頭で衆院が解散される見通し。衆院解散によって政治空白が生じ、2026年度予算案の3月中の成立は困難となる。政府は暫定予算を組む方向で調整する。衆院選は27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。通常国会冒頭での解散は1966年以来60年ぶり。首相は19日の記者会