強い冬型の気圧配置の影響で県内は大気の状態が不安定になる見込みです。今夜遅くからは大雪による交通障害などに注意が必要です。県内は厳しい寒さとなり、10の観測地点すべてで最低気温が氷点下の冬日になったほか、7つの地点でこの冬一番の冷え込みとなりました。このあと大気の状態が不安定になる見込みで雷を伴ったり、降り方が強まったりする恐れがあります。あす正午までの24時間に予想される降雪量は多い所で、平野部で40