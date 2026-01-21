強い寒気の影響で、県内は25日ごろにかけて気温が低い状態が続く見通しです。気温が氷点下4度以下になったときや、気温が一日中0度未満になる真冬日が続いたときは、水道管の凍結や破損が起きやすくなります。秋田市上下水道局では、水道管の凍結防止方法をPRし、注意を呼びかけています。 ＜水道管の凍結防止のポイント＞ ＊水抜き栓（凍り止め）をしっかり閉める（水を出した状態で水抜き栓のハンドルを完全に閉める）＊露出