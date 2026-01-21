世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、11月27日に放送された番組の中から「創業270年 江戸時代から続く老舗酒造店から出てきた『お宝』」の内容を振り返る。【動画】創業270年 江戸時代から続く老舗酒造店から出てきた『お宝』大正時代の蔵にお宝がざくざく倉庫や棚に眠る、店主も知らない物品には、とんでもない価値がつくことがある。賃料滞納で差