1月20日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。依頼品の「ヴィンセント ブラックシャドウ」に驚きの値がついた。【動画】「タダでもらった」バイクが1400万円に！＜ヴィンセント ブラックシャドウ＞依頼人は、幼少期からエンジンのある乗り物が大好きだという男性。お宝は、1952年製の「ヴィンセント ブラックシャドウ」。“バイク界のロールス・ロイス”と称される幻の名車で、排気量は1000cc。当時の市