V.W.Pが、3月31日をもって“INTERVAL”（活動休止）を迎えることをオフィシャルサイトにて発表した。 （関連：V.W.P、5人の魔女が音楽と共に届けた壮大な物語Vシンガーのライブ体験を更新する圧巻のステージ） V.W.Pが所属するKAMITSUBAKI STUDIOは、今回の“INTERVAL”について「V.W.Pの表現をアップデートする期間」とし、「活動再開を前提としつつ、明確な期限は現時点では定めずに、それぞれの挑戦