「100％で振ることをウェッジのフルショットだと考えているからミスするんです」とアプローチの名手・青木瀬令奈は語る。振り幅も力感も80％が理想だと語るが、その真相をじっくり教えてもらった。【写真】振り幅も力感も80％という青木瀬令奈の70Yのフルショット◇◇◇私は70?100YをAWやSWのフルショットで打ちます。皆さんは、フルショットとは何％の力感や振り幅で振るものだと思いますか？ 多くの方は「フルショット＝100